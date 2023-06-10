Битва с монстрами — вышел трейлер анимационного экшена «Остров черепа»

Как выжить в кораблекрушении и не раз впоследствии пожалеть об этом. Потоковый сервис Netflix показал трейлер анимационного фантастического экшена «Остров черепа», дополняющего вселенную монстров Legendary. Первый сезон эпичного боевика о родине Кинг-Конга выходит на цифровой платформе 22 июня.

Мультсериалом заведут сценарист Брайан Даффилд («Под водой») и продюсер Джейкоб Робинсон. За производство отвечает студия Powerhouse Animation — создатель сериалов Castlevania и «Кровь Зевса».