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Битва с монстрами — вышел трейлер анимационного экшена «Остров черепа»

Как выжить в кораблекрушении и не раз впоследствии пожалеть об этом. Потоковый сервис Netflix показал трейлер анимационного фантастического экшена «Остров черепа», дополняющего вселенную монстров Legendary. Первый сезон эпичного боевика о родине Кинг-Конга выходит на цифровой платформе 22 июня.

Мультсериалом заведут сценарист Брайан Даффилд («Под водой») и продюсер Джейкоб Робинсон. За производство отвечает студия Powerhouse Animation — создатель сериалов Castlevania и «Кровь Зевса».

Теги
ВидеоОстров черепа
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