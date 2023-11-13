Локи Всемогущий на постере финала «Локи»

Заключительная серия второго сезона пространственно-временных приключений бога лукавства наконец-то воздала должное своему титульному персонажу. В честь этого Marvel Studios расщедрилась на эпичный постер «Локи», где персонаж Тома Хиддлстона предстаёт во всей своей магической силе. Как говорится, запомните его таким.

Создатели сериала уже дали понять, что третьего сезона никто не планирует, но завершение приключений Локи на малых экранах совсем не означает, что он не вернётся на большие экраны в последующих фильмах Marvel. Правда, случится это нескоро. Если только слухи о «Дэдпуле 3» не окажутся вдруг достоверными.