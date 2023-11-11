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1 725

Том Хиддлстон прокомментировал появление Локи в «Дэдпуле 3» и новые способности своего персонажа

Источник: Marvel

По завершению второго сезона сериала «Локи» социальный статус титульного персонажа в исполнении Тома Хиддлстона в киновселенной Marvel вырос до невероятных высот. А он и до этого был богом. Это только подогрело интерес к фанатской теории, что Локи и некоторые члены команды TVA появятся в «Дэдпуле 3» и сыграют очень важную роль в сюжете. Ну или хотя бы у трикстера из Асгарда будет камео.

Теперь актёры имеют право отвечать на такие важные вопросы, присутствуя на разных шоу вроде The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, что мистер Хиддлстон и сделал:

Ну я знаю, что «Дэдпула 3» снимают. Вопрос очень хороший, и я обдумываю варианты ответов, которые могу себе позволить. Точно знаю, что у Райана Рейнольдса есть своя своя футбольная команда в Великобритании.

Также Джимми Фэллон спросил про новую способность Локи — перемещаться по времени. И позволят ли она взаимодействовать с марвеловскими персонажами, которые уже мертвы. И получил следующий ответ:

Временные прыжки теоретически дают Локи довольно интересные возможности. Полагаю, да. Он может перемещаться в прошлое, настоящее и будущее. Мой персонаж на это способен. Насчёт других не знаю. Говоря за себя, Локи уже несколько раз умирал и возвращался. Я всё ещё тут. Не думаю, что это автоматическим отменяет смерть. Это очень экзистенциальный вопрос.

Если верить создателям сериала, то «Локи» всегда был рассчитан на два сезона. Да и количество зрителей после событий первого заметно снизилось. Хотя критики очень высоко оценили сюжет второй части. И драматургию финального эпизода.

Теги
Дэдпул 3Том ХиддлстонMarvel
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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