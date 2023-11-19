Найдите 10 отличий: Эмма Стоун и Натан Филдер пародируют Сидни Суини и Глена Пауэлла из ромкома «Кто угодно, кроме тебя»

Буквально спустя пару дней после выхода свежего трейлера ромкома для взрослых «Кто угодно, кроме тебя», Эмма Стоун и Натан Филдер в промо-ролике сериала «Проклятие» с точностью до мельчайших деталей разыграли сценку между Сидни Суини и Гленом Пауэллом. В совпадения такого уровня мы, конечно же, не верим.

В продолжение темы комик даже опубликовал в соцсетях пост, в котором обвинил Sony в срыве промо-кампании своего сериала:

Я хочу внести ясность: мы сняли этот ролик более шести месяцев назад, и я очень обеспокоен тем, что маркетинговая команда Sony каким-то образом увидела его и полностью скопировала наше промо. Лично я не буду подавать в суд, но не могу говорить от имени Paramount+ или Showtime.

А вот это было хорошо — кое-кто даже поверил. Вдобавок режиссёр «Кто угодно, кроме тебя» Уилл Глак признался, что действительно украл идею трейлера и принёс за это глубочайшие извинения.

Кому принадлежала идея кросс-промоушена уровня «Барбенгеймера», не известно, но получилось действительно забавно.

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