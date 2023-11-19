Плюшевый мишка пишет письмо себе в тизере приквела «Третьего лишнего»

Кинодилогия Сета Макфарлейна «Третий лишний» прирастает сериалом Сета Макфарлейна «Третий лишний». И у многосерийного приквела на днях появился тизер с исполнителем заглавной роли в озвучке… Сета Макфарлейна. Да, этот человек не сужает свой фронт работ.

Премьера комедии для взрослых состоится на стриминговом сервисе Peacock 11 января.

События сериала разворачиваются в 1993-м. Плюшевый Тед (Макфарлейн) живёт в Масачусетсе со своим лучшим другом 16-летним Джоном Беннеттом (Макс Буркхлодер), его родителями Мэттом (Скотт Граймс) и Сьюзен (Аланна Юбак), а также кузиной Блэр (Джорджия Уигхэм). Это история дружбы главных героев, которая выдержала проверку временем.

И кадры из сериала: