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Транс-дочка Донны Ноубл встречает инопланетянина в отрывке спецэпизода

Вот и встретились два одиночества. Телеканал BBC One опубликовал отрывок из грядущего спецэпизода «Доктора Кто» в честь 60-летия культового франчайза. А заодно раскрыл интересную деталь о персонаже Кейтрин Тэйт — оказывается, компаньонка Доктора Донна Ноубл растит дочку-транса по имени Роуз (Ясмин Финни).

Именно этой барышне с подвохом доведётся повстречаться с прибывшим на Землю инопланетянином, преступником и врагом Доктора Кто. Пушистого визитёра зовут Бип Мип. Ну а Четырнадцатого Доктора в эпизоде под заголовком The Star Beast играет Дэвид Теннант. Премьера серии состоится 25 ноября.

Теги
ВидеоДоктор Кто
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Источник фотографий: Depositphotos

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