Пушистый преступник Бип Мип и люди на свежих кадрах из «Доктора Кто»

Специальные эпизоды «Доктора Кто» уже маячат на горизонте, и зрителей забрасывают промо-материалами с основными действующими лицами грядущих праздничных серий, входом которых культовый франчайз отпразднует своё 60-летие. Первый эпизод под названием The Star Beast выходит на экраны 25 ноября.

В сети появилась подборка кадров с Четырнадцатым Доктором Дэвида Теннанта, его компаньонкой Донной Ноубл (Кэтрин Тейт), злодеем Кукольником (Нил Патрик Харрис), а также инопланетным преступником и врагом Доктора. Зовут милого на вид пушистика Бип Мип.