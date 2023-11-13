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СЕРИАЛЫ
92

Пушистый преступник Бип Мип и люди на свежих кадрах из «Доктора Кто»

Специальные эпизоды «Доктора Кто» уже маячат на горизонте, и зрителей забрасывают промо-материалами с основными действующими лицами грядущих праздничных серий, входом которых культовый франчайз отпразднует своё 60-летие. Первый эпизод под названием The Star Beast выходит на экраны 25 ноября.

В сети появилась подборка кадров с Четырнадцатым Доктором Дэвида Теннанта, его компаньонкой Донной Ноубл (Кэтрин Тейт), злодеем Кукольником (Нил Патрик Харрис), а также инопланетным преступником и врагом Доктора. Зовут милого на вид пушистика Бип Мип.

Кадры из сериала «Доктор Кто» Кадры из сериала «Доктор Кто» Кадры из сериала «Доктор Кто» Кадры из сериала «Доктор Кто» Постеры сериала «Доктор Кто»
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Источник фотографий: Depositphotos

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