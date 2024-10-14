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В сериале «„Монарх“: Наследие монстров» появится звезда «Добычи»

Источник: 20th Century

Даты премьеры у продолжения «„Монарха“: Наследия монстров» по-прежнему нет, но недавно о нём стало известно чуть больше. Список персонажей нового сезона пополнит влиятельная бизнесвумен по имени Изабель. А её роль исполнит Эмбер Мидфандер, игравшая Нару в фильме «Добыча» и принцессу Юи в сериале «Аватар: Легенда об Аанге».

Премьера сериала от стримингового сервиса Apple TV+ и студии Legendary состоялась в ноябре 2023 года. Показ 10-серийного первого сезона завершился в этом январе.

«„Монарх“: Наследие монстров» является частью «Вселенной монстров», включающей в себя фильмы про Годзиллу и Конга от Legendary. В сериале играют Курт Расселл, Уайатт Рассел, Анна Саваи и другие.

Ранее сообщалось, что Apple TV+ и Legendary заключили контракт на выпуск нескольких проектов по «Вселенной монстров».

Теги
„Монарх“: Наследие монстров
Комментарии (4)

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