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СЕРИАЛЫ
202

Неделя сериалов на КГ — главные новости 14–20 октября

Источник: Netflix
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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2ЕВА
 
 
4Телеовощи – 570: Специальная аугментация
 
0Ноль кадров в секунду – 548: Трёхглазый патриот
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 641: Провал «Джокера 2», свежий Кевин Смит, «Не говори никому», «Платформа 2», «Сталкер»
 
11Телеовощи – 569: Батон на измене
 
5ЕВА – 602: После технических неполадок
 
2Ноль кадров в секунду – 547: Заткнись и переноси
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 640: «Одинокие волки», «Трансформеры: Начало», «Балерина», провал «Мегалополиса», мультик «Течение»
 
2ЕВА – 601: По спирали
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