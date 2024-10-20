Неделя сериалов на КГ — главные новости 14–20 октября

Второй сезон «Колец власти» посмотрели 70 млн человек. Официальное продление сериала можно ждать совсем скоро.

Зарождение ордена Бене Гессерит в эпичном трейлере сериала «Дюна: Пророчество». Заодно и дату премьеры назвали.

Колин Фаррелл и Кристин Милиоти лютуют в свежем трейлере «Пингвина». Всё будет очень плохо (и это очень хорошо).

В сериале «„Монарх“: Наследие монстров» появится звезда «Добычи». Даты премьеры у продолжения по-прежнему нет.

Дисишная киновселенная Джеймса Ганна начинается здесь: трейлер сериала «Монстры-коммандос». Отряд самоубийц с монстрами.

Звезда «Друзей» в ролике второго сезона антологии «Ужастики» по мотивам знаменитой книжной серии Р. Л. Стайна. Выход продолжения состоится в начале 2025 года.