Неделя сериалов на КГ — главные новости 14–20 октября

Второй сезон «Колец власти» посмотрели 70 млн человек. Официальное продление сериала можно ждать совсем скоро.
Дюжев-Байден пытается выжить в России в комедии «Гудбай» (трейлер). Развидеть уже не получится.
Выпускайте монстров! Вышел свежий трейлер второго сезона «Аркейна». Битва будет жаркой.
Зарождение ордена Бене Гессерит в эпичном трейлере сериала «Дюна: Пророчество». Заодно и дату премьеры назвали.
Колин Фаррелл и Кристин Милиоти лютуют в свежем трейлере «Пингвина». Всё будет очень плохо (и это очень хорошо).
Ребекка Фергюсон выживает во втором сезоне «Укрытия». Упорная женщина.
В сериале «„Монарх“: Наследие монстров» появится звезда «Добычи». Даты премьеры у продолжения по-прежнему нет.
Дисишная киновселенная Джеймса Ганна начинается здесь: трейлер сериала «Монстры-коммандос». Отряд самоубийц с монстрами.
Звезда «Друзей» в ролике второго сезона антологии «Ужастики» по мотивам знаменитой книжной серии Р. Л. Стайна. Выход продолжения состоится в начале 2025 года.
Кира Найтли сыграет агента под прикрытием в шпионском триллере «Чёрные голуби» (тизер). Сериал выйдет на Netflix уже 5 декабря.
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