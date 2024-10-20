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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы недели: «Лихие» 90-е Юрия Быкова и «Наутилус» Жюля Верна

Источник: Okko

У нас тут сразу две отечественные премьеры — криминальная сага Юрия Быкова «Лихие», а также осовремененное «Преступление и наказание» с Иваном Янковским и Юлией Снигирь. Из зарубежных релизов — «суицидальная» драма «Прошлое» с Билли Кристалом и приключенческая драма «Наутилус» по нестареющей классике Жюля Верна.

Понедельник, 21 октября

 
Сезон6
FX
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows

комедия

В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн

Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

Сериал рассказывает о том, как живётся в современном Нью-Йорке нескольким вампирам разной степени древности, около века назад прибывшим в Америку по велению своего лидера барона Афанаса для завоевания Нового Света.

Видео

Четверг, 24 октября

 
Премьера+
Okko
Лихие

драма

В ролях Артём Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук

Павел Лиховцев, старший егерь, держит в тайге пасеку и воспитывает старшего сына Женьку настоящим мужиком. Однако с приходом девяностых пасека разоряется. Отец и двенадцатилетний сын, охотники на медведей, становятся главной парой киллеров на Дальнем Востоке.

Не «Словом пацана» единым. Юрий Быков снял свою драму о 90-х — масштабную криминальную сагу и самой большой в мире ОПГ.

Видео

 
Сезон5
CBS All Access
Звёздный путь: Нижние палубы Star Trek: Lower Decks

фантастика, комедия, мультфильм, семейный

В ролях Тони Ньюсом, Донн Льюис, Джек Куйэд, Джерри О'Коннел, Ноэль Уэллс, Джиллиан Вигмэн

Создатель Майк Макмэхан

Анимационная комедия для взрослых поведает о трудовых буднях экипажа, который служит на одном из наименее важных космолётов Звёздного флота. Речь пойдёт о невоспетых героях, отвечающих за техническое обслуживание судна. Каждый день им приходится отвечать на профессиональные вызовы, выстраивать личные взаимоотношения и бороться с космическими аномалиями.

Видео

 
Конец сезона2
FX
Старик The Old Man

триллер, детектив, приключенческий, боевик

В ролях Джефф Бриджес, Джон Литгоу, Фаран Тахир, Нур Разуки, Педж Вахдат, Амин Наземзадех

Создатель Джонатан И. Стейнберг, Роберт Ливайн

Второй сезон стариковского триллера завершится восьмым эпизодом под заголовком XV. Вряд ли сериал ожидает продление на третий сезон.

Видео

Пятница, 25 октября

 
Премьера+
Prime Video
Наутилус Nautilus

приключенческий, фантастика

В ролях Шазад Латиф, Джорджия Флуд, Селин Менвиль, Люк Арнольд, Джейкоб Коллинс-Леви, Бенедикт Харди

Индийский принц Немо, потерявший трон после восстания против Британии, становится капитаном подводной лодки «Наутилус» и решает отомстить англичанам, которые отняли у него все.

Свежий взгляд на классику приключений. И если судить по единственному трейлеру, даже не сильно-то и «переосмысленный» в плане сюжета.

Видео

 
Премьера+
Apple TV+
Прошлое Before

драма

В ролях Билли Кристал, Джудит Лайт, Якоби Джуп, Рози Перес

Овдовевший детский психолог Илай занимается с новым пациентом — мальчиком Ноа, который, кажется, был связан с его женой, покончившей жизнь самоубийством.

Билли Кристал не веселит, а нагоняет грусть-тоску.

Суббота, 26 октября

 
Премьера+
«Кинопоиск»
Преступление и наказание

драма

В ролях Иван Янковский, Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Владимир Мишуков, Алёна Михайлова, Юлия Снигирь

Лето, Петербург XXI века. Студент Родион Раскольников изнурён безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет идея о том, что некоторые люди «право имеют» на самые мерзкие поступки, если совершают великие открытия и двигают мир вперёд. Чтобы проверить теорию на себе, он убивает старуху-микрокредиторшу. На след Раскольникова выходит следователь Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания.

Новое прочтение Достоевского. Нищий студент и старуха-миникредиторша — роковая парочка из Петербурга XXI. Но, возможно, и такое кому-нибудь нужно.

Воскресенье, 27 октября

 
Сезон2
Paramount+
Спецназ: Львица Special Ops: Lioness

боевик, драма

В ролях Зои Салдана, Лайсла Де Оливейра, Итан Джонс Ромеро, Дэйв Эннэйбл, Ламоника Гарретт, Николь Кидман

Создатель Тейлор Шеридан

B цeнтpe cюжeтa — cпeцoтpяд жeнщин-вoeнныx, вoюющиx c тeppopизмoм. Pyкoвoдитeли cпeциaльнoй aнтитeppopиcтичecкoй пpoгpaммы «Львицa» вepбyют aгpeccивнoгo мopпexa Kpyc для paбoты пoд пpикpытиeм вмecтe c вeтepaнoм Джo — гepoини дoлжны пpeдoтвpaтить тeppopиcтичecкий aкт нa тeppитopии Штaтoв.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

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