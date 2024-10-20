Новые сериалы недели: «Лихие» 90-е Юрия Быкова и «Наутилус» Жюля Верна

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Okko

Павел Лиховцев, старший егерь, держит в тайге пасеку и воспитывает старшего сына Женьку настоящим мужиком. Однако с приходом девяностых пасека разоряется. Отец и двенадцатилетний сын, охотники на медведей, становятся главной парой киллеров на Дальнем Востоке.

Не «Словом пацана» единым. Юрий Быков снял свою драму о 90-х — масштабную криминальную сагу и самой большой в мире ОПГ.