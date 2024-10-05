Появился отрывок из шпионского боевика «Цитадель: Диана» — спин-оффа одного из самых дорогих сериалов в истории

YouTube-канал стримингового сервиса Prime Video опубликовал отрывок из итальянского сериала «Цитадель: Диана». Это первый из заявленных спин-оффов американского научно-фантастического сериала «Цитадель». Главную роль в спин-оффе исполняет Maтильда Дe Aнджeлиc. Премьера шпионского боевика на Prime Video состоится 10 октября. В этот день должны выйти все шесть эпизодов проекта.

Милан, 2030 год. Восемь лет назад могущественный синдикат «Мантикора» уничтожил шпионское агентство «Цитадель», оставившее агента под прикрытием Диану Кавальери (Де Анджелис) в тылу врага, в рядах «Мантикоры». Героиня ищет способы выбраться, а в процессе ещё и отомстить убийцам своей семьи.

Премьера оригинального сериала состоялась в апреле 2023 года. Первый сезон «Цитадели» состоял из шести серий и при бюджете в $ 300 млн оказался одним из самых дорогих сериалов в истории. В числе исполнительных продюсеров проекта братья Руссо, снявшие третьих и четвёртых «Мстителей». Главные роли в сериале исполнили Ричард Мэдден и Приянка Чопра. У шоу будет второй сезон, все эпизоды которого снимет Джо Руссо.