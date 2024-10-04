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Вампиры готовятся к финальному укусу в трейлере шестого сезона комедии «Чем мы заняты в тени»

Старые добрые разборки влюблённых, новая жизнь Гильермо, безумные изобретения и вечные планы завоевания мира людишек. Это и многое другое анонсирует трейлер шестого — финального — сезона вампирской комедии «Чем мы заняты в тени».

Премьера заключительной телеглавы состоится 21 октября на кабельном канале FX.

Этот сериал — многосерийное переосмысление одноимённой полнометражной мокьюментари Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, вышедшей в нашем прокате под названием «Реальные упыри».

В сериале главные роли игpaют Mэтт Бeppи, Mapк Пpoкш, Haтacия Дeмeтpиy, Kaйвaн Hoвaк и Xapви Гильeн, а Клемент и Вайтити числятся в команде исполнительных продюсеров проекта.

Теги
ВидеоЧем мы заняты в тени
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Источник фотографий: Depositphotos

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