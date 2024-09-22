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Жуткая звезда Fallout пускает на фарш обидчиков в новом триллере (трейлер)

Если при просмотре Fallout у вас закрадывалась мысль, что Элла Пернелл выглядит местами жутковато, то новый триллер от Starz точно для вас. Главная героиня сериала «Дорогуша» устала быть невидимкой и терпеть постоянное пренебрежение окружающих. Однажды девушка срывается и решает проблему радикально — убийством. Постепенно она входит во вкус и с каждым новым обидчиком, отправленным на тот свет, чувствует себя всё лучше и лучше.

Теперь главный вопрос в том, удастся ли ей избежать наказания за убийство и, что немаловажно, сохранить симпатию зрителя. С последним, судя по трейлеру, могут возникнуть проблемы.

Сериал выходит уже 10 октября.

Теги
ВидеоДорогуша
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Источник фотографий: Depositphotos

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