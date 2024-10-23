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СЕРИАЛЫ
КОМИКСЫ
85

DC прокинет мостик между двумя сезонами «Миротворца» с помощью комикса

Источник: HBO Max

В 2021 году вышел похабный и трешовый сериал под названием «Миротворец». Его автор Джеймс Ганн сейчас возрождает киновселенную DC, и от этого первый сезон мужика в смешном шлеме внезапно стал неканоном. Перебросить же мостки между ним и вторым решили с помощью комикса.

Называться он будет так: Peacemaker Presents: The Vigilante/Eagly Double Feature. В ней союзники Миротворца, Линчеватель и Орлик, предстанут в двух историях под руководством разных творческих команд.

Хитрый Ганн является консультантом по сюжету в этой мини-серии на пять выпусков. Она начнёт выходить с марта 2025 года. Тим Сили напишет историю о Линчевателе, а нарисует Митч Джерадс. За вторую историю ответят сценарист Рекс Огл и художник Маттео Лолли. Комикс должен дать читателям и фанатам сериала возможность понять, как оба сезона будут связаны друг с другом. Сюжет начнётся с того места, где закончился первый.

В истории про Орлика читатели узнают:

Кристофер Смит (он же Миротворец) побывал на Аляске и подышал свежим воздухом вместе с Орликом — своим «настоящим» лучшим другом. Во время полёта на маленьком самолёте их и других пассажиров травят газом и вырубают. Когда они приходят в себя, то обнаруживают, что на них охотится опасная группа суперзлодеев... это далеко не тот мирный отдых, о котором мечтал Крис! Но охотники ещё не знают, что откусили больше, чем смогут прожевать.

Цитата из пресс-релиза

А вот такое описание истории Линчевателя:

Адриан отправляется в дом Миротворца, чтобы выпить пива и взорвать всё вокруг. Но обнаруживает, что Крис и Орлик исчезли. Сразу же решив, что их похитили или ещё что похуже, чувак отправляется мстить местным бандюганам. Тем временем неразлучная парочка летит в свой романтический отпуск на Аляску. Правда, Крис совершенно забыл попросить Адриана поехать с ними... или даже сказать ему, что его нет!

Цитата из пресс-релиза

Вот что Джерадс рассказал про Линчевателя:

Я нахожусь в своей «эре Мстителей». У меня есть 100 браслетов дружбы Тейлор Свифт, которые я хочу обменять. Они в цветах Линчевателя и с надписью «Vigilante S***». Найдите меня на NYCC и присоединяйтесь к веселью.

А это уже сказал Сили:

Неловкий. Непонятливый. Возможно, психопат и одержим идеей крушить мебель. Это Митч Джерадс.

О...подождите? То есть вы хотите, чтобы я описал Адриана Чейза, Линчевателя? О, конечно. Он самый крутой чувак на свете и отшивает столько цыпочек. А ещё Адриан — отличный друг и уж точно не серийный убийца-официант. Миротворцу повезло называть его «братом», а нам с Митчем повезло продолжить его ужасающе жестокие приключения в DC Comics.

Огл, как сценарист другой истории, тоже высказался:

Когда Кэти Куберт (редактор DC) попросила меня написать короткую историю, я был просто счастлив сделать это. Так что снова окунуться в работу и поиграть с культовым антигероем (и на этот раз в мини-серии!) — это просто мечта.

Отчасти его делает таким великим то, что в своей основе Миротворец — безнадёжный оптимист. Он хочет, чтобы мир стал лучше не только для него самого, но и для других. Он не всегда добивается этого правильным путём, но Кристофер привносит невероятную лёгкость в насилие, которое и так постоянно присутствует в нашем мире. А иногда нам нужно смеяться над плохим, чтобы не плакать.

Лолли рассказал, как ему работалось над историей:

Оживить Миротворца и Орлика в комиксе — это как выпустить хаос и страсть на каждой странице. Рекс смог передать их забавную связь и создать идеальное сочетание экшена и юмора.

Рисовать Миротворца — это, конечно, здорово. Но изобразить персонажа, который не говорит? Нелегко. А если этот герой — птица, которую природа по умолчанию наделила суровым и сердитым взглядом? Это уже совсем другая задача, и я не был уверен, что смогу справиться с ней без подходящего сценария.

К счастью для меня, Рекс проделал фантастическую работу. Очень весело наблюдать за их непредсказуемой динамикой в этом новом приключении.

Напомним, что первый выпуск Peacemaker Presents: The Vigilante/Eagly Double Feature от DC Comics выйдет в марте 2025 года.

Теги
КомиксыDC
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