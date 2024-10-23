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«Легенда о Vox Machina» продлён на четвёртый сезон (видео)

Пока фанаты анимационного фэнтези дожидаются выхода последней порции эпизодов третьего сезона, стриминговый сервис Amazon продлевает «Легенду о Vox Machina» на четвёртый. В подтверждение этому опубликовано видео-анонс с актёрами озвучивания, которые невероятно рады такому повороту событий в сюжете.

А уж как мы рады!

В основу анимационного приключенческого фэнтези легла игровая кампания Мэтта Мерсера и его друзей в Dungeons & Dragons. Главные герои истории — разношёрстная и успевшая заматереть команда изгоев, которая умудряется даже из самых, казалось бы, безнадёжных ситуаций находить выход. Правда, не без жертв и не без последствий.

Теги
ВидеоЛегенда о Vox Machina
Комментарии (2)

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