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Прольётся кровь! Трейлер шестого сезона «Кобры Кай» анонсировал самый важный бой

Всё очень серьёзно — впереди у американских додзё заокеанский турнир в Барселоне. Международные соревнования определят сильнейших. Стриминговый сервис Netlfix опубликовал трейлер заключительных эпизодов бойцовской драмы «Кобра Кай». Вторая часть шестого сезона выходит на экраны 15 ноября.

Воспитанники Джонни Лоуренса (Уильям Зaбкa) и Дэниела Ларуссо (Ральф Мачио) выйдут на бой против лучших из лучших, ну и вдобавок все основные действующие лица раз и навсегда решает все нерешённые вопросы. На этом миссия сериала по расширению вселенной «Каратэ-пацана» будет считаться выполненной.

Теги
ВидеоКобра Кай
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Источник фотографий: Depositphotos

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