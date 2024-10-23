Прольётся кровь! Трейлер шестого сезона «Кобры Кай» анонсировал самый важный бой

Всё очень серьёзно — впереди у американских додзё заокеанский турнир в Барселоне. Международные соревнования определят сильнейших. Стриминговый сервис Netlfix опубликовал трейлер заключительных эпизодов бойцовской драмы «Кобра Кай». Вторая часть шестого сезона выходит на экраны 15 ноября.

Воспитанники Джонни Лоуренса (Уильям Зaбкa) и Дэниела Ларуссо (Ральф Мачио) выйдут на бой против лучших из лучших, ну и вдобавок все основные действующие лица раз и навсегда решает все нерешённые вопросы. На этом миссия сериала по расширению вселенной «Каратэ-пацана» будет считаться выполненной.