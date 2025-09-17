 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Мультфильм «Элио» от студии Pixar провалился в прокате и уже появился в цифре Marvel продолжает стравливать Хищников с людьми во втором выпуске Predator: Black White and Blood Хищник и его закадычная подружка Эль Фаннинг готовы к нападению со всех сторон Голая ирония: Карен Гиллан всё ещё оправдывается за минимум одежды в фильмах «Джуманджи» «Горничная» Сидни Суини вляпывается в семейное безумие Аманды Сайфред
• • •
 
СЕРИАЛЫ
210

«Утреннее шоу» продолжается: Apple TV+ досрочно продлил свой хит на пятый сезон

Источник: Apple TV+

Apple TV+ не стал тянуть и продлил «Утреннее шоу», один из своих главных хитов, на пятый сезон, причём досрочно — ещё до премьеры четвёртого, которая состоится как раз на днях. Оно и понятно, такой суперзвёздный состав надо подписывать заранее — вместе с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Билли Крудапом и Гретой Ли в предстоящем сезоне снялись Джон Хэмм, Марион Котийяр и Джереми Айронс.

Действие развернётся спустя два года после событий третьего сезона. После завершения слияния UNA и NBN новому руководству предстоит разобраться с новой ответственностью, скрытыми мотивами и неуловимой природой истины. И всё это в мире, полном дипфейков, конспирологических теорий и, по обыкновению, корпоративных интриг.

Первые критики уже всё посмотрели и выдали новым сериям 83% одобрения на Rotten Tomatoes, хоть некоторые из них и не слишком довольны полным отсутствием какой-либо повестки. Зато зрители точно должны оценить — после всяких MeToo и BLM должно быть особенно приятно.

К своим ролям также вернутся Карен Питман, Марк Дюпласс, Нестор Карбонел и Ханна Ледер, а среди новобранцев значатся Аарон Пьер, Бойд Холбрук и Уильям Джексон Харпер.

Комментарии

Ещё на эту тему

6Apple+ убыточен: сервис с сериалами «Разделение», «Тед Лассо» и «Укрытие» теряет более $ 1 млрд в год 6Джейсон Момоа в набедренной повязке в первом ролике сериала «Вождь войны» от Apple TV+ 11Успешное «Разделение»: фантастический сериал принёс Apple более $ 200 млн

Тоже интересно

9Хоррор «Орудия» собрал в мировом прокате более $ 200 млн при бюджете в $ 38 млн 0Вышла вторая глава космического кроссовера Imperial 4Аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» стало историческим событием в американском прокате 0Манга «Чёрный клевер» в августе получит новые главы и иллюстрации от авторов серий «Ван-Пис», «Наруто» и «Блич» 1КГ играет: Callisto Protocol, часть 1

Далее на КГ

20
Нельзя просто так взять и снять ремейк «Анаконды»: трейлер комедии с Полом Раддом и Джеком Блэком
 32
Ремейк «Горца» с Генри Кавиллом обещает экшен уровня «Джона Уика» и совершенно новую вселенную
 8
Правление великого Сильвестра Сталлоне: сериал «Король Талсы» хотят продлить до шести сезонов
 1
Похоже, что Доктору Думу всё-таки пришёл конец — анонс комикса про последствия его правления
 2
Dynamite устроит Рождество с пеплом из ядерного огня в специальном комиксе про Терминатора
 16
В работе мультфильм по пьесе Антона Чехова «Чайка» в стилистике аниме
 0
Готовьте деньги: новые страницы кроссовера Deadpool/Batman
 20
«Союзмультфильм» и «Яр&Ko» разрабатывают медиафраншизу на основе произведений Корнея Чуковского
 6
Провальный ремейк «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем готов к цифровому выходу
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Выход 8»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Клуб убийств по четвергам»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «28 лет спустя»
 
Крысы, песок и большие черви — Oni Press поделилось страницами второго выпуска «Мышей-байкеров с Марса»
 
Кино Продолжение «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» получило новые постеры
 
Кино Последняя ночь перед кастрацией: тизер недетского мультика «Стерильный» от Netflix
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 617: Сущность кентавра
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
5ЕВА – 650: Неопознанный летающий петух
 
4Телеовощи – 616: Петровичам привет
 
0Ноль кадров в секунду – 595: Silksong пришёл
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 689: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», детектив с пенсионерами, Sisu против Советского Союза
 
3ЕВА – 649: Всё из-за недопонимания
 
0Телеовощи – 615: Рахат-лукум и волшебный камень
 
0Ноль кадров в секунду – 594: Бронегрудь и неправильная тряска
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru