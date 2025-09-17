«Утреннее шоу» продолжается: Apple TV+ досрочно продлил свой хит на пятый сезон

Apple TV+ не стал тянуть и продлил «Утреннее шоу», один из своих главных хитов, на пятый сезон, причём досрочно — ещё до премьеры четвёртого, которая состоится как раз на днях. Оно и понятно, такой суперзвёздный состав надо подписывать заранее — вместе с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Билли Крудапом и Гретой Ли в предстоящем сезоне снялись Джон Хэмм, Марион Котийяр и Джереми Айронс.

Действие развернётся спустя два года после событий третьего сезона. После завершения слияния UNA и NBN новому руководству предстоит разобраться с новой ответственностью, скрытыми мотивами и неуловимой природой истины. И всё это в мире, полном дипфейков, конспирологических теорий и, по обыкновению, корпоративных интриг.

Первые критики уже всё посмотрели и выдали новым сериям 83% одобрения на Rotten Tomatoes, хоть некоторые из них и не слишком довольны полным отсутствием какой-либо повестки. Зато зрители точно должны оценить — после всяких MeToo и BLM должно быть особенно приятно.

К своим ролям также вернутся Карен Питман, Марк Дюпласс, Нестор Карбонел и Ханна Ледер, а среди новобранцев значатся Аарон Пьер, Бойд Холбрук и Уильям Джексон Харпер.