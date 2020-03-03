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Джина Торрес сыграет главную из трёх вампирш в «Невестах» Дракулы

В январе телеканал ABC заказал съёмки пилотной серии мистической драмы «Невесты» о небезызвестных невестах Дракулы. И сегодня выяснилось, что одну из бессмертных вампирш сыграет Джина Торрес («Форс-мажоры»)

Это история о трёх невестах Дракулы, проживающих в современном Нью-Йорке. Дамочки роскошно выглядят, они успешны, богаты и влиятельны. Однако даже тяга к человеческой крови и бессмертие не гарантируют «сёстрам» отсутствие семейных драм, пусть и семьёй они считаются лишь номинально.

Торре сыграет Клео Филлипс — специалиста по торговле недвижимостью, а также главную из трёх невест Дракулы. Клео в прошлой жизни была королевой, которую Дракула обратил в вампира после смерти её супруга.

Пилотный эпизод срежиссирует Мэгги Кайли («Американская история ужасов») по сценарию Роберто Агирре-Сакасы («Леденящие душу приключения Сабрины»). Исполнительным продюсером числится Грег Берланти («Ты»). Производством занимаются Warner Bros. Television и Berlanti Prods.

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Темы
 
Невесты
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