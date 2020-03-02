Марк Руффало и Марк Руффало в тизере многосерийной драмы «В этом я уверен»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO выкатил первый тизер семейной драмы «В этом я уверен», где Марку Руффало довелось играть двух братьев-близнецов, один из которых страдает тяжёлым психическим заболеванием — параноидальной шизофренией.

Шестисерийный мини-сериал по одноимённому роману Уолли Ламба — драматическая семейная сага о предательстве, самопожертвовании и прощении на примере непростой жизни братьев-близнецов Доминика и Томаса Бёрдси.

Помимо двойного Руффало в актёрском составе экранизации числятся Имоджен Путс, Кэтрин Хан, Джульетт Льюис, Мелисса Лео, Рози О'Доннелл и Арчи Панджаби. За режиссуру и сценарий отвечает Дерек Сиенфрэнс («Место под соснами»).

Тизер сообщает, что премьера мини-сериала состоится 27 апреля.