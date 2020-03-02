Экранизация «Утраченного символа» Дэна Брауна обрела своего профессора Лэнгдона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В начале года телеканал NBC заказал съёмки пилотного эпизода экранизации романа «Утраченный символ» за авторством любителя головоломок Дэна Брауна. А сегодня выяснилось, что титульного персонажа в сериале «Лэнгдон » сыграет Эшли цукерман («Манхэттен», «Наследники»).

В полнометражных экранизациях «Код Да Винчи», «Ангелы и демоны» и «Инферно» главного героя, как все прекрасно помнят, сыграл Том Хэнкс.

Сериал расскажет о молодости известного книжного персонажа Роберта Лэнгдона, гарвардского профессора религиозной символогии. Лэнгдон (Цукерман) вовлекается в смертельно опасную головоломку после похищения его наставника Питера Соломона. Под давлением ЦРУ главный герой берётся распутывать тайну, которая приведёт его к раскрытию кошмарного заговора.

Сценарий пилота пишут соавторы «Крика» Дэн Дворкин и Джей Битти. Наряду с Брауном они также состоят в команде исполнительных продюсеров проекта. За производство отвечают Imagine Television Studios, CBS TV Studios и Universal Television.