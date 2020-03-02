Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц на первых кадрах экшен-триллера «Самая опасная игра»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

До апрельского старта цифрой платформы Quibi уже рукой подать, и портал Entertainment Weekly решил порадовать потенциальных подписчиков эксклюзивными материалами одного из многообещающих оригинальных проектов сервиса — многосерийного экшен-триллера «Самая опасная игра». На первых официальных кадрах сериала главные противники истории — Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц.

Смертельно больной Додж Мейнард (Хемсворт) готов пойти на всё, чтобы успеть заработать на безбедное будущее своим жене и ребёнку, но единственной возможностью быстро получить приличную сумму оказывается смертельно опасное предприятие — организованная Майлзом Селлером (Вальц) игра, где Мейнард на целые сутки превращается в живую мишень.

За сценарий отвечает создатель сериала Ник Сантора («Короли побега»), а режиссирует Фил Абрахам («Сорвиголова»). Точной даты премьеры у боевика пока нет, но известно, что стартует он в апреле.