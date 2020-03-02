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Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц на первых кадрах экшен-триллера «Самая опасная игра»

До апрельского старта цифрой платформы Quibi уже рукой подать, и портал Entertainment Weekly решил порадовать потенциальных подписчиков эксклюзивными материалами одного из многообещающих оригинальных проектов сервиса — многосерийного экшен-триллера «Самая опасная игра». На первых официальных кадрах сериала главные противники истории — Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц.

Кадры из сериала «Самая опасная игра» Кадры из сериала «Самая опасная игра»

Смертельно больной Додж Мейнард (Хемсворт) готов пойти на всё, чтобы успеть заработать на безбедное будущее своим жене и ребёнку, но единственной возможностью быстро получить приличную сумму оказывается смертельно опасное предприятие — организованная Майлзом Селлером (Вальц) игра, где Мейнард на целые сутки превращается в живую мишень.

За сценарий отвечает создатель сериала Ник Сантора («Короли побега»), а режиссирует Фил Абрахам («Сорвиголова»). Точной даты премьеры у боевика пока нет, но известно, что стартует он в апреле.

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