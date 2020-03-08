Новости блогов — с 11 февраля по 8 марта

Михаил Судаков благосклонно реагирует на камбэк Dreamcatcher — Scream. Цыганский стиль в одежде и бодрое звучание.

Михаил Судаков восхищённо реагирует на KARD — Red Moon. Очень бодрая и разнообразная музыка с испанскими мотивами и отличный вокал.

Михаил Судаков ровно реагирует на камбэк BTS — ON. Много барабанов, но при этом довольно спокойный звук. Довольно простой танец, но уровень держат.

Иван Петров рассказывает про сериал «Обычная женщина». Вариация «Во все тяжкие», только с проституцией. Смотреть на свой страх и риск.

Николай Шутов слушает свою любимую Reol — Hype Mode. Забавная девушка с сильным голосом дурачится в какой-то комнате.

Дина Касимова показывает песню Billie Eilish — No Time To Die. Живое выступление с Хансом Циммером и оркестром. Циммер артистичен — как всегда, делает, что может.