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Новые сериалы 9–15 марта

Вторая неделя весны оставит поклонников сериалов без новинок, зато подарит несколько долгожданных возвращений. Кабельный канал HBO покажет первый полуторачасовой эпизод третьего сезона «Мира Дикого Запада», а на потоковом сервисе Nitflix выйдет продолжение южнокорейского зомби-хоррора «Королевство».

Понедельник, 9 марта

 
Конец сезона1
FOX
911: Одинокая звезда 9-1-1: Lone Star

боевик, детектив, драма

В ролях Роб Лоу, Лив Тайлер, Ронен Рубинштейн, Сьерра Макклейн, Джим Пэррак, Наташа Карам

Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар

Первый сезон драмы о спасателях завершится десятой серией под названием Austin, We Have a Problem. Телеканал FOX ещё не сообщал, как поступит с проектом.

Видео

 
Конец сезона2
The CW
Всеамериканский All American

драма

В ролях Карима Уэстбрук, Грета Онейогоу, Моне Мазур, Саманта Логан, Тэй Диггс, Коди Кристиан

Создатель Эйприл Блэр

Шестнадцатый эпизод Decisions завершит второй сезон спортивной драмы. В январе телеканал The CW продлил сериал на третий сезон.

 
Конец сезона3
The CW
Чёрная молния Black Lightning

драма, боевик, фантастика

В ролях Кресс Уильямс, Чайна Энн Макклейн, Кристин Адамс, Нафесса Уильямс, Грегг Генри, Скай П. Маршалл

Создатель Мара Брок Акил, Салим Акил

Третий сезон чёрной супергероики завершит шестнадцатая серия The Book of War: Chapter Three: Liberation. В январе телеканал The CW продлил сериал на четвёртый сезон.

Видео

Четверг, 12 марта

 
Конец сезона1
CBS
Второй шанс Кэрол Carol’s Second Act

комедия

В ролях Эшли Тисдейл, Кайл Маклахлен, Патриша Хитон, Жан-Люк Билодо, Сабрина Джалис, Лукас Нефф

Создатель Эмили Халперн, Сара Хаскинс

Первый сезон медицинской комедии закончит восемнадцатый эпизод R.I.P. Dr. Herman. Канал CBS ещё не озвучивал своих планов в отношении проекта.

 
Конец сезона1
CBS
Единорог The Unicorn

комедия, семейный

В ролях Уолтон Гоггинс, Макензи Мосс, Руби Джей, Майя Линн Робинсон, Омар Бенсон Миллер, Микаэла Уоткинс

Создатель Билл Мартин, Майк Шифф

Восемнадцатая серия No Matter What the Future Brings завершит первый сезон комедии с Уолтоном Гоггинсом. Канал CBS пока не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.

Пятница, 13 марта

 
Сезон2
Netflix
Королевство Kingdom

ужасы

В ролях Чжи Хун Чу, Пэ Ду На, Рю Сын Рён, Ким Сан Хо, Хо Джун Хо, Чон Сок Хо

Создатель Ким Ын Хи

Мистический хоррор повествует о судьбе древнего королевства, страдающего от придворных интриг и голода. На его земли приходит новая беда — полчища оживших мертвецов. Ложно обвинённый в измене наследный принц отправляется в путешествие по стране, чтобы узнать правду об отце и странной эпидемии, угрожающей всему живому в его королевстве.

Видео

Воскресенье, 15 марта

 
Сезон2
Showtime
Чёрный понедельник Black Monday

комедия

В ролях Дон Чидл, Эндрю Рэннеллс, Реджина Холл, Пол Шир, Яссер Лестер, Майкл Джеймс Скотт

Создатель Дэвид Каспе, Джордан Кэхэн

Сериал повествует о событиях накануне печально известного «чёрного понедельника» 19 октября 1987 года — крупнейшего в истории США обвала фондового рынка. История раскроет имена тех, кто виноват в разразившейся катастрофе. Это рассказ о неудачниках, крайне неосмотрительно приглашённых в элитный клуб Уолл-стрит и умудрившихся превратить в руины мировую финансовую систему.

Видео

 
Сезон3
HBO
Мир Дикого Запада Westworld

драма, триллер, научная фантастика

В ролях Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон

Создатель Джонатан Нолан, Лиза Джой

Сюжет рассказывает о недалёком будущем, в котором громадную популярность у публики завоевали роботизированные тематические парки отдыха и развлечений. При помощи современнейших технологий они имитируют популярные исторические периоды. Посетители выбирают любимую эпоху и принимают активное участие в аттракционе. Статистами в парках служат андроиды, почти неотличимые от живых людей. Но техника — вещь капризная. Однажды в компьютерной системе происходит сбой, и роботы начинают убивать посетителей.

Видео

 
Конец сезона1
HBO
5 авеню Avenue 5

комедия

В ролях Хью Лори, Зак Вудс, Джош Гад, Ребекка Фронт, Ленора Кричлоу, Итан Филлипс

Создатель Армандо Ианнуччи

Новая комедия Армандо Ианнуччи заканчивает свой первый сезон девятым эпизодом Eight Arms But No Hands. В феврале кабельный канал HBO успел обеспечить сериалу второй сезон.

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