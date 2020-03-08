Новые сериалы 9–15 марта

Сезон 2

Netflix

Мистический хоррор повествует о судьбе древнего королевства, страдающего от придворных интриг и голода. На его земли приходит новая беда — полчища оживших мертвецов. Ложно обвинённый в измене наследный принц отправляется в путешествие по стране, чтобы узнать правду об отце и странной эпидемии, угрожающей всему живому в его королевстве.