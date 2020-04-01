Софи Тёрнер и Кори Хоукинс попали в снежный плен на свежих кадрах трилера «Выжить»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийный триллер «Выжить», чья премьера состоится 6 апреля на потоковом сервисе Quibi, обзавёлся пачкой свежих кадров, демонстрирующих сложные условия, в которых оказались главные герои. Но Софи Тёрнер, сыгравшей потомка славного северного рода Старков, вообще-то к холоду не привыкать. Вторая главная роль досталась Кори Хоукинсу.

В многосерийной экранизации романа Алекс Морель Джейн (Тёрнер) и Полу (Хоукинс) посчастливилось выжить в авиакатастрофе. Правда, их самолёт разбился в горах, и главным героям по-прежнему грозит смертельная опасность, если они не поторопятся спуститься с безлюдных заснеженных вершин.