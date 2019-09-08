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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:
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Даррен Крисс и Райан Мёрфи снимут сериал со звездой «Теории большого взрыва»

После успеха второго сезона «Американской истории преступлений» Даррен Крис и Райан Мёрфи решили продолжить крайне плодотворное сотрудничество, начавшееся ещё с «Лузеров» и «Американской истории ужасов», сделав его ещё более тесным. На сей раз актёр, в прошлом году удостоенный премии «Эмми», не только исполнит главную роль, но и выступит также в качестве исполнительного продюсера.

Драма под рабочим названием «Голливуд» станет уже третьим проектом Мёрфи для Netflix после стартующего в сентябре «Политика» и спин-оффа «Пролетая над гнездом кукушки» «Рэтчед». Известно, что действие развернётся в 40-х годах прошлого века, а сам сериал будет представлять собой любовное послание Золотому веку Голливуда.

Роли разной степени важности также исполнят Джим Парсонс («Теория большого взрыва»), Пэтти Люпон («Поза»), Дилан Макдермотт («Американская история ужасов», «Из Лос-Анджелеса в Вегас») и сердечная подруга любимицы мастера антологий Сары Полсон Холланд Тейлор («Два с половиной человека», «Мистер Мерседес»).

Премьера сериала намечена на май 2020 года.

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Темы
 
Голливуд
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