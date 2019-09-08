Новости сериалов — лучшее за неделю

Автор-афроамериканец «Звёздного пути: Дискавери» уволился из-за использования слова «негр» — именно потому что сам его употребил.
Уилл Поултер сыграет главную роль в многосерийном приквеле «Властелина колец» — только пока совершенно неясно, кого именно он будет играть.
Саммер Глау была бы рада вернуться в возможный ребут «Светлячка» — правда, по понятным причинам побаивается.
Шоураннеры «Игры престолов» прокомментировали дебют знаменитого кофейного стакана в восьмом сезоне — оказывается, они его просто не заметили.
Дэниел Хенни получил место в основном актёрском составе «Колеса времени» — сыграет ал’Лана Мандрагорана.
«Мандалорец» — свежий кадр с Джиной Карано и Педро Паскалем — и кое-какая дополнительная информация о проекте.
Вся правда о личной жизни российской императрицы в свежем трейлере драмы «Екатерина Великая» — срыв покровов и заглядывание в альковы.
«Манускрипт всевластия» — кадр из второго сезона фэнтези-драмы с Мэттью Гудом и Терезой Палмер — ведьма и вампир пропутешествовали во времени до елизаветинской эпохи.
«Лаймтаун» — трейлер и постер мистического триллера с Джессикой Бил и Стэнли Туччи — основой для сериала послужил одноимённый подкаст.
Второй сезон «Пацанов» пополнился двумя актёрами из сериала «Вне времени» — в дополнение к двум предыдущим из первого сезона.