Новости сериалов — лучшее за неделю

Уилл Поултер сыграет главную роль в многосерийном приквеле «Властелина колец» — только пока совершенно неясно, кого именно он будет играть.

Саммер Глау была бы рада вернуться в возможный ребут «Светлячка» — правда, по понятным причинам побаивается.

Шоураннеры «Игры престолов» прокомментировали дебют знаменитого кофейного стакана в восьмом сезоне — оказывается, они его просто не заметили.

«Мандалорец» — свежий кадр с Джиной Карано и Педро Паскалем — и кое-какая дополнительная информация о проекте.

Вся правда о личной жизни российской императрицы в свежем трейлере драмы «Екатерина Великая» — срыв покровов и заглядывание в альковы.

«Манускрипт всевластия» — кадр из второго сезона фэнтези-драмы с Мэттью Гудом и Терезой Палмер — ведьма и вампир пропутешествовали во времени до елизаветинской эпохи.

«Лаймтаун» — трейлер и постер мистического триллера с Джессикой Бил и Стэнли Туччи — основой для сериала послужил одноимённый подкаст.