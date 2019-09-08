Новости сериалов — лучшее за неделю

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Сериалы
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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СкороТелеовощи (видео)

Выйдут в сентябре

9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 Вт21:45ЕВА (трансляция)
11 СрНоль кадров в секунду (аудио)
11 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
12 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
13 ПтЕВА (аудио)
13 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
14 СбТелеовощи (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
46Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
11ЕВА – 336: Промаринованные
 
10Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
 
12ЕВА
 
 
9Ноль кадров в секунду
 
 
11Телеовощи – 298: Смешные домогательства
 
10Ноль кадров в секунду – 278: Встроенный еврейчик
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 367: Новые сериалы, казаки в Асгарде и суть «Звёздных войн»
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