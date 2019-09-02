Шоураннеры «Игры престолов» прокомментировали дебют знаменитого кофейного стакана в восьмом сезоне

Не прошло и полгода, как шоураннеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс прокомментировали плод воспалённого разума, коим оказался заключительный сезон фэнтезийного эпика. Исключение было сделано для японского канала Star, транслирующего сериал в Стране восходящего солнца.

Публикация с видеороликом появилась в твиттере телевещателя.

Шоураннеры рассказали о своей любимой сцене в заключительной главе, поделились впечатлениями от визита на съёмочную площадку Джорджа Лукаса — человека, вдохновившего их на творчество, а также наконец-то прокомментировали ставший притчей во языцех кофейный стакан на пиру по случаю победы в битве, положившей конец не такой уж Долгой ночи.

В ответ на вопрос о злополучной таре Бениофф и Уайсс элегантно отшутились. Благо, чтобы придумать подходящую шутку, времени у них было предостаточно.

Насколько я помню, в Персии есть такая традиция — при создании ковров намеренно допускать маленькую ошибку, потому что только Бог может создавать идеальные вещи. Вот и для нас [стакан] стал такой ошибкой. Сознательное, целенаправленное заявление о нашем несовершенстве.

И на более серьёзной ноте последовало чистосердечное признание в уже фирменном духе «как бы забыли».

В тот момент мы так сосредоточились на Дейенерис и Джоне Сноу, что просто не заметили этого кофейного стакана. Поначалу не могли поверить, потом было очень стыдно, потому что мы не могли понять, как мы не заметили этот стакан прямо в центре кадра. Но в итоге вся эта ситуация кажется забавной, потому что была просто допущена ошибка, которая теперь выглядит как шутка. Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, большие шутники

А ещё шоураннеров сильно впечатлило количество номинаций на «Эмми» и, по словам Бениоффа, грядущая церемония награждения — отличный повод повидаться с актёрами, съёмочной командой и знатно забухать. Тут уж кто бы спорил…