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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Паоло Соррентино обещает много обнажёнки во втором сезоне «Молодого Папы»

Тизер «Нового Папы» порядком взбудоражил интернет по разным причинам. Кто-то порадовался возвращению на экраны одного из самых талантливых проектов последних лет, кто-то заинтересовался новой историей с участием Джона Малковича, а кто-то, само собой, впечатлился пляжным дефиле Джуда Лоу.

На Венецианском кинофестивале, где Соррентино показал второй и седьмой эпизоды второго сезона, творческая команда сериала рассказала о пикантных подробностях, которые ждут зрителей в продолжении. В частности, Лоу признался, что плавки, в которых он щеголял в недавнем ролике, ещё не самая впечатляющая деталь его образа в этом сезоне.

Вы удивитесь, когда узнаете, что те плавки ещё не самый маленький мой костюм. Однажды я спросил костюмера, что я сегодня буду надевать, и он показал мне крошечный лоскут материи. У меня даже фото осталось, потому что это действительно был самый маленький костюм, который мне приходилось носить.

 
Джуд Лоу, интригует

Сценарист и режиссёр сериала подлил масла в огонь, шутливо намекнув, что подобная ситуация была едва ли не обычным делом.

Вы видели всего два эпизода. Нагота очень щедро распределена по всему [второму] сезону. В вопросах наготы мы строго придерживаемся равенства — у нас много обнажённых женщин, мужчин и, конечно, животных.

 
Паоло Соррентино, идёт в ногу со временем

На более серьёзной ноте Лоу поведал, что идею второго сезона Соррентино подкинул ему ещё в то время, когда они представляли первый сезон в Венеции. Актёр признался, что на тот момент совершенно не представлял дальнейшего пути для Ленни Белардо, однако идея автора показалась ему замечательной.

Синопсис «Нового Папы» по-прежнему не раскрывают. Известно лишь, что второй сезон продолжит рассказывать о современном папстве, а Римскую Церковь возглавит персонаж Джона Малковича. Даты премьеры у продолжения пока нет.

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Новый Папа
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