Тайка Вайтити назвал участие в «Мандалорце» сбывшейся мечтой

Один из режиссёров и актёров озвучивания «Мандалорца» Тайка Вайтити на днях поделился своим впечатлениями о создании первого сериала по вселенной «Звёздных войн». Нынче проект пребывает на стадии активного постпроизводства и готовится к своей премьере 12 ноября, в день открытия потокового сервиса Disney+.

Вайтити, снявший один из эпизодов первого сезона, подтвердил слова Джона Фавро о соблюдении духа первой трилогии и назвал своё участие в сериале сбывшейся мечтой.

Это один из тех моментов, которые, ты уверен, никогда в твоей жизни не произойдут, поэтому даже не отвлекаешься на мечты о подобном. А когда это случается, вдруг понимаешь, что бессознательно всегда мечтал об этом, и твоя мечта сбылась. Это было невероятно сюрреалистично и необычно. Мы всё снимали в духе, максимально приближенном к оригинальным фильмам, и это позволяло сохранять приверженность вселенной. И потом, у нас было полным-полно практических эффектов и разнообразных существ. Просто находиться в окружении всего этого было незабываемо. Тайка Вайтити, домечтался

Второй сезон космического вестерна о скитаниях одинокого стрелка-мандалорца — дело решённое. Фавро уже пишет сценарий и готовит проект к возвращению в производство. Вернётся ли занятый следующим «Тором» Вайтити в качестве постановщика других эпизодов, неизвестно. Единственным режиссёром первого сезона, заявленным в возвращении, пока что числится Рик Фамуйива. Оператором второго сезона назначен Мэттью Дженсен («Чудо-женщина», «Игра престолов»).