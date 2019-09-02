Пол Беттани поделился подробностями сериала «ВандаВижн»

«ВандаВижн», пожалуй, самый загадочный проект сервиса Disney+ и от того самый горячо ожидаемый. И вот исполнитель одной из титульных ролей Пол Беттани попытался приоткрыть завесу тайны, намекнув, что именно он будет из себя представлять, а также рассказав, кому и как пришла в голову такая идея:
Не думаю, что я или Лиззи [Элизабет Олсен] когда-то удивлялись сильнее, чем в тот момент, когда Кевин [Файги] представил нам свою идею. Вообще-то, я думал, что меня собираются уволить, типа «Слушай, Пол, мы тебя любим, но…». А вместо этого он презентовал нам идею шестичасового фильма, которую я никогда не смог бы себе даже представить. Вот поэтому именно он зарабатывает такие большие деньги.
Cериал очень авангардный и запутанный, и начинается он действительно странно, но затем плавно перемещается на более знакомую территорию.
Прямо скажем, понятней от его объяснений не стало. Ранее уже появлялась информация, что действие сериала развернётся в 50-х годах, но после событий «Мстителей: Финала» (смекаете?), а также, что нас ожидает этакий классический ситком с примесью фирменной марвеловской зрелищности.
Компанию Беттани и Элизабет Олсен составят старые знакомые из MCU Кэт Деннингс («Тор») и Рэндалл Парк («Человек-муравей»), а также вновь примкнувшая к ним Кэтрин Хан.
Премьеры ждать ещё до весны 2021 года.