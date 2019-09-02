Пол Беттани поделился подробностями сериала «ВандаВижн»

«ВандаВижн», пожалуй, самый загадочный проект сервиса Disney+ и от того самый горячо ожидаемый. И вот исполнитель одной из титульных ролей Пол Беттани попытался приоткрыть завесу тайны, намекнув, что именно он будет из себя представлять, а также рассказав, кому и как пришла в голову такая идея:

Не думаю, что я или Лиззи [Элизабет Олсен] когда-то удивлялись сильнее, чем в тот момент, когда Кевин [Файги] представил нам свою идею. Вообще-то, я думал, что меня собираются уволить, типа «Слушай, Пол, мы тебя любим, но…». А вместо этого он презентовал нам идею шестичасового фильма, которую я никогда не смог бы себе даже представить. Вот поэтому именно он зарабатывает такие большие деньги. Cериал очень авангардный и запутанный, и начинается он действительно странно, но затем плавно перемещается на более знакомую территорию. Пол Беттани, умеет заинтриговать

Прямо скажем, понятней от его объяснений не стало. Ранее уже появлялась информация, что действие сериала развернётся в 50-х годах, но после событий «Мстителей: Финала» (смекаете?), а также, что нас ожидает этакий классический ситком с примесью фирменной марвеловской зрелищности.

Компанию Беттани и Элизабет Олсен составят старые знакомые из MCU Кэт Деннингс («Тор») и Рэндалл Парк («Человек-муравей»), а также вновь примкнувшая к ним Кэтрин Хан.

Премьеры ждать ещё до весны 2021 года.