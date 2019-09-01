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Новые сериалы 2–8 сентября

Первые осенние дни в сериальном мире выдадутся крайне скупыми на события. На неделе ожидается всего одна многосерийная премьера — драма «Шпион» от Netflix — и два возвращения. Кабельный канал FX покажет первую серию второго сезона «Майянцев», а на DC Universe возвращается супергеройский боевик «Тпитаны».

Вторник, 3 сентября

 
Сезон2
FX
Майянцы Mayans M.C.

драма, криминал

В ролях Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби

Создатель Курт Саттер

Спин-офф «Сынов анархии» повествует о байкерском клубе «Майянцы», ведущем дела на границе Мексики и Калифорнии. Главный герой истории — Эзекиэль «Эз» Рейес, после отсидки вернувшийся домой. Парень вынужден приспосабливаться к своему новому статусу человека вне закона в родном городе, где у него когда-то были все шансы на исполнение заветной американской мечты.

Видео

Пятница, 6 сентября

 
Премьера+
Netflix
Шпион The Spy

мини-сериал, драма

В ролях Саша Барон Коэн, Ноа Эммерих, Хадар Ратсон Ротем, Нассим Си Ахмед, Яэль Эйтан, Мурад Зауи

Создатель Гидеон Рафф

Шпионская драма повествует о легендарном израильском разведчике Эли Коэне, служившем под прикрытием в Дамаске в начале 60-х годов. Он сумел завязать крайне полезные знакомства, которые открыли ему доступ в высшее сирийское общество, включая правительственную и военную элиту. Спустя несколько лет — в 1965 году — он был раскрыт, приговорён к смерти и публично повешен в Дамаске. Коэн считается национальным героем Израиля.

Видео

 
Сезон2
DC Universe
Титаны Titans

фантастика, боевик

В ролях Брентон Туэйтс, Алан Ритчсон, Анна Диоп, Эйприл Боулби, Линдси Горт, Минка Келли

Создатель Акива Голдсман, Грег Берланти, Джефф Джонс

Многосерийный боевик расскажет о команде юных супергероев, в состав которой войдут Дик Грейсон (он же Робин, он же Найтвинг), Старфайер, Рэйвен и другие.

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Выйдут в сентябре

2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
3 Вт21:45ЕВА (трансляция)
4 СрНоль кадров в секунду (аудио)
4 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
5 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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