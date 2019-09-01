Новые сериалы 2–8 сентября

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Шпионская драма повествует о легендарном израильском разведчике Эли Коэне, служившем под прикрытием в Дамаске в начале 60-х годов. Он сумел завязать крайне полезные знакомства, которые открыли ему доступ в высшее сирийское общество, включая правительственную и военную элиту. Спустя несколько лет — в 1965 году — он был раскрыт, приговорён к смерти и публично повешен в Дамаске. Коэн считается национальным героем Израиля.