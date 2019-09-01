Новые сериалы 2–8 сентября

Первые осенние дни в сериальном мире выдадутся крайне скупыми на события. На неделе ожидается всего одна многосерийная премьера — драма «Шпион» от Netflix — и два возвращения. Кабельный канал FX покажет первую серию второго сезона «Майянцев», а на DC Universe возвращается супергеройский боевик «Тпитаны».
Вторник, 3 сентября
драма, криминал
В ролях Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби
Создатель Курт Саттер
Спин-офф «Сынов анархии» повествует о байкерском клубе «Майянцы», ведущем дела на границе Мексики и Калифорнии. Главный герой истории — Эзекиэль «Эз» Рейес, после отсидки вернувшийся домой. Парень вынужден приспосабливаться к своему новому статусу человека вне закона в родном городе, где у него когда-то были все шансы на исполнение заветной американской мечты.
Пятница, 6 сентября
мини-сериал, драма
В ролях Саша Барон Коэн, Ноа Эммерих, Хадар Ратсон Ротем, Нассим Си Ахмед, Яэль Эйтан, Мурад Зауи
Создатель Гидеон Рафф
Шпионская драма повествует о легендарном израильском разведчике Эли Коэне, служившем под прикрытием в Дамаске в начале 60-х годов. Он сумел завязать крайне полезные знакомства, которые открыли ему доступ в высшее сирийское общество, включая правительственную и военную элиту. Спустя несколько лет — в 1965 году — он был раскрыт, приговорён к смерти и публично повешен в Дамаске. Коэн считается национальным героем Израиля.
фантастика, боевик
В ролях Брентон Туэйтс, Алан Ритчсон, Анна Диоп, Эйприл Боулби, Линдси Горт, Минка Келли
Создатель Акива Голдсман, Грег Берланти, Джефф Джонс
Многосерийный боевик расскажет о команде юных супергероев, в состав которой войдут Дик Грейсон (он же Робин, он же Найтвинг), Старфайер, Рэйвен и другие.