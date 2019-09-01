Новости сериалов — лучшее за неделю

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Лучшие новости ретро-игр за 16 июня — 25 августа Disney готовит художественную адаптацию своего мультфильма «Робин Гуд» «Мандалорец» — трейлер приключенческой фантастики по вселенной «Звёздных войн» Marvel Studios снимет сериал по комиксу «Лунный Рыцарь» Режиссёр ужастика «Синяя бездна» взялся за ребут «Обители зла»
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Выйдут в сентябре

2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
3 Вт21:45ЕВА (трансляция)
4 СрНоль кадров в секунду (аудио)
4 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
5 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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