Новости сериалов — лучшее за неделю

Валькирия разживётся многосерийным сольником на Disney+ — ведь она этого достойна.
«Новый Папа» — тизер второго сезона «Молодого Папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем — второе пришествие не за горами.
«Сокол и Зимний солдат» — официальный постер приключенческого экшена — супергеройский плакат обещает старый добрый бромэнс.
«Первобытный человек» — трейлер жёсткого анимационного экшена от Дженнди Тартаковски — кровавая и беспощадная история выживания на Adult Swim с 7 октября.
«Шпион» — трейлер остросюжетной драмы с Сашей Бароном Коэном — актёр играет своего прославленного однофамильца.
«ВандаВижн» — первый постер супергеройского ситкома — проект обещает уникальное смешение жанров.
«Разочарование» — тизер продолжения мультсериала Мэтта Гроунинга — комедийное фэнтези возвращается в сентябре.
Экранизация «Стражи» Терри Пратчетта получила своего Моркоу — первый участник актёрского состава официально утверждён.
«Тёмные начала» — свежий трейлер многосерийного фэнтези по романам Филипа Пулмана — масса свежих кадров и ни слова про дату выхода.
Актёры «Мандалорца» представили краткое досье на своих персонажей — имена, явки, пароли.