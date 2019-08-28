«Новый Папа» — тизер второго сезона «Молодого Папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Грядёт одно из самых долгожданных возвращений в сериальном мире. Кабельный канал HBO выкатил тизер продолжения «Молодого Папы» в хорошо знакомом музыкальном оформлении. Второй сезон драмы под заголовком «Новый Папа», к сожалению, пока не обзавёлся даже приблизительной датой выхода, но известно, что мировая премьера состоится 1 сентября на Венецианском кинофестивале.

В первом сезоне сериала Паоло Соррентино речь идёт о жизни вымышленного Папы Римского Пия XIII (Джуд Лоу), первого итало-американского понтифика. У новоизбранного Папы собственные взгляды на место Католической Церкви в мире и её неизбежные реформы. Второй сезон продолжит исследовать мир современного папства, а роль нового понтифика займёт персонаж Джона Малковича.

В сиквеле также снимаются Сильвио Орландо, Хавьер Камара, Сесиль де Франс, Людивин Санье и Маурицио Ломбарди, Генри Гудман, Ульрих Томсен, Марк Иванир, Массимо Гини, а также Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон.