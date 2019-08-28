 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Валькирия разживётся многосерийным сольником на Disney+ «Острые козырьки» вернулись на экраны с личным рекордом «Последнее испытание» — финальный трейлер психологической драмы о захвате заложников «Мандалорец» — трейлер приключенческой фантастики по вселенной «Звёздных войн» Канал Syfy попрощался с «Криптоном» и задумкой снять его спин-офф «Лобо»
2
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Новый Папа» — тизер второго сезона «Молодого Папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем

Грядёт одно из самых долгожданных возвращений в сериальном мире. Кабельный канал HBO выкатил тизер продолжения «Молодого Папы» в хорошо знакомом музыкальном оформлении. Второй сезон драмы под заголовком «Новый Папа», к сожалению, пока не обзавёлся даже приблизительной датой выхода, но известно, что мировая премьера состоится 1 сентября на Венецианском кинофестивале.

В первом сезоне сериала Паоло Соррентино речь идёт о жизни вымышленного Папы Римского Пия XIII (Джуд Лоу), первого итало-американского понтифика. У новоизбранного Папы собственные взгляды на место Католической Церкви в мире и её неизбежные реформы. Второй сезон продолжит исследовать мир современного папства, а роль нового понтифика займёт персонаж Джона Малковича.

В сиквеле также снимаются Сильвио Орландо, Хавьер Камара, Сесиль де Франс, Людивин Санье и Маурицио Ломбарди, Генри Гудман, Ульрих Томсен, Марк Иванир, Массимо Гини, а также Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон.

2 Обсудить
Темы
 
Видео Новый Папа
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Второй сезон «Молодого Папы» полностью сменит актёрский состав
 
Эркюль Малкович Пуаро расследует «Убийства по алфавиту» на BBС
 
«Новый Папа» — промо-арт сериала с Джудом Лоу и Джоном Малковичем

Тоже интересно

 
Съёмки шестого сезона «Карточного домика» отложены ещё на две недели
 
Игры Blizzard запускает инициативу по найму большего числа женщин и представителей меньшинств
 
Британская сценаристка обвинила создателей «Чернобыля» в расизме
 
Кино BadComedian помирился с Kinodanz
 
Кино «Гуляй, Вася!» — трейлер и постер
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 271: Осиное жало
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00КГ играет: Pandora's Tower (Гринберг)
 
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в августе

 
29 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
30 ПтЕВА (аудио)
30 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
31 СбТелеовощи (аудио)

Выйдут в сентябре

1 ВсТелеовощи (видео)
1 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
3 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
 
2ЕВА
 
 
5Ноль кадров в секунду
 
 
11Телеовощи – 298: Смешные домогательства
 
10Ноль кадров в секунду – 278: Встроенный еврейчик
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 367: Новые сериалы, казаки в Асгарде и суть «Звёздных войн»
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 91: Gamescom Opening Night Live
 
10ЕВА
 
20Телеовощи – 297: Не обманул, а передумал
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 366: Наследие студии Fox и Аквамен против
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Warner Bros. представила финальный трейлер сольного фильма про Джокера с Хоакином ФениксомMirror's Edge Catalyst - Electronic Arts предложила пользователям PlayStation 4 бесплатно загрузить красивую динамическую темуАдреналиновые гонки в двухчасовой геймплейной демонстрации Need for Speed: HeatSony приятно удивила подписчиков PlayStation Plus сентябрьской подборкой игр для PlayStation 4Рукопашные схватки и жестокие добивания с обезглавливанием в новом геймплейном трейлере The Surge 2
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru