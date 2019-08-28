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Ролик о создании финального сезона порнодрамы «Двойка»

В свежем видео создатели многосерийной драмы «Двойка», посвящённой зарождении порноиндустрии в США, поведали о главных темах заключительного сезона, который стартует на кабельном канале HBO 9 сентября.

Пристальным объектом внимания криминальной драмы соавторов «Прослушки» Дэвида Саймона и Джорджа Пелеканоса является шумный полусвет Манхэттена конца прошлого века. События третьего сезона разворачиваются в 80-е — эру VHS. Новый, быстро завоевавший широкую популярность видеоформат совершил настоящую революцию в порнобизнесе.

В сериале снимаются Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Маргарита Левиева, Гари Карр, Доминик Фишбэк и другие.

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Видео Двойка
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