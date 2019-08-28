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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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«Шпион» — трейлер остросюжетной драмы с Сашей Бароном Коэном

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер мини-сериала «Шпион» с Сашей Бароном Коэном в главной роли. Шестисерийная остросюжетная драма выходит 6 сентября.

Главный герой шпионской истории — легендарный израильский разведчик «Моссада» и национальный герой Израиля Эли Коэн (Саша Барон Коэн), служивший под прикрытием в Дамаске в начале 60-х годов. Он сумел завязать очень полезные знакомства, открывшие ему доступ в высшее сирийское общество, включая правительственную и военную элиту. Но в 1965 году Коэн был раскрыт и публично повешен в Дамаске.

Срежиссировал мни-сериал Гидеон Рафф («Родина», «Тиран») по сценарию,аписанному в соавторстве с Максом Перри («Раскопки»).

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