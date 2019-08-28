Актёры «Мандалорца» представили краткое досье на своих персонажей

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

На полях масштабной выставки D23 Expo 2019 журналистам из EW удалось перехватить актёрский состав осеннего космического вестерна «Мандалорец» и его участников ровно настолько, чтобы выведать имена их персонажей и хоть какую-то информацию о них. Получилось пусть и скупо, но довольно занятно.

Итак, Педро Паскаль играет охотника за головами и он единственный, кто не назвал своего настоящего имени, а потому пока что так и остаётся загадочным Мандалорцем, предпочитающим работать в одиночку. А ещё главный герой очень дорожит своим оружием.

Джанкарло Эспозито — Гидеон, местный полевой командир. Бывший мофф (губернатор сектора) при Первой Галактической Империи, после её падения оставшийся сам по себе. Правда, у Гидеона есть отличная команда поддержки — армия, оставшаяся служить под его началом.

Джина Карано — Кара Дюна, бывший имперский штурмовик, а теперь наёмница. Принимала участие в Галактической гражданской войне на стороне повстанцев.

Карл Уэзерс — Гриф Карга, глава гильдии охотников за головами. Просит Мандалорца выполнить задание, за которое никто не хочет браться.

И, наконец, Тайка Вайтити озвучивает дроида-охотника за головами IG-11, которого все неизменно путают с более известным коллегой по цеху IG-88.

Каким образом судьба сведёт этих персонажей вместе, узнаем поздней осенью — премьера первого художественного сериала по вселенной «Звёздных войн» состоится 12 ноября.