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Disney готовит художественную адаптацию своего мультфильма «Робин Гуд» Ноль кадров в секунду. Выпуск 279 в прямом эфире Marvel Studios готовит сериал «Женщина-Халк» «Мандалорец» — трейлер приключенческой фантастики по вселенной «Звёздных войн» Gamescom Opening Night Live — просмотр и обсуждение в прямом эфире
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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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Актёры «Мандалорца» представили краткое досье на своих персонажей

На полях масштабной выставки D23 Expo 2019 журналистам из EW удалось перехватить актёрский состав осеннего космического вестерна «Мандалорец» и его участников ровно настолько, чтобы выведать имена их персонажей и хоть какую-то информацию о них. Получилось пусть и скупо, но довольно занятно.

Итак, Педро Паскаль играет охотника за головами и он единственный, кто не назвал своего настоящего имени, а потому пока что так и остаётся загадочным Мандалорцем, предпочитающим работать в одиночку. А ещё главный герой очень дорожит своим оружием.

Джанкарло Эспозито — Гидеон, местный полевой командир. Бывший мофф (губернатор сектора) при Первой Галактической Империи, после её падения оставшийся сам по себе. Правда, у Гидеона есть отличная команда поддержки — армия, оставшаяся служить под его началом.

Джина Карано — Кара Дюна, бывший имперский штурмовик, а теперь наёмница. Принимала участие в Галактической гражданской войне на стороне повстанцев.

Карл Уэзерс — Гриф Карга, глава гильдии охотников за головами. Просит Мандалорца выполнить задание, за которое никто не хочет браться.

И, наконец, Тайка Вайтити озвучивает дроида-охотника за головами IG-11, которого все неизменно путают с более известным коллегой по цеху IG-88.

Каким образом судьба сведёт этих персонажей вместе, узнаем поздней осенью — премьера первого художественного сериала по вселенной «Звёздных войн» состоится 12 ноября.

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Мандалорец
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