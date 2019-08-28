Виола Дэвис сыграет Мишель Обаму в сериале про первых леди

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Showtime решил воздать должное женщинам, которые по большей части остаются на втором плане, возделывая огород и подбирая занавески в Белом доме, — женам президентов США. Новый сериал-антология «Первые леди» расскажет о жизни Восточного крыла, где принимались многие из важнейших политических решений страны, и его харизматичных обитательниц.

Драма обещает приоткрыть завесу тайны над жизнью наиболее загадочных героинь Америки, и первый его сезон сфокусируется на Мишель Обаме, Элеоноре Рузвельт и Бетти Форд.

Уже известно, что Обаму сыграет Виола Дэвис, которая также выступает исполнительным продюсером проекта наряду со своим мужем Джулиусом Тенноном, Кэти Шульман, Джеффом Гаспеном, Брэдли Капланом и Аароном Кули, которому доверили написание сценария.

Тяготы производственного процесса разделят между собой Showtime и Lionsgate TV. Дата премьеры пока не называется.