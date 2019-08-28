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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Виола Дэвис сыграет Мишель Обаму в сериале про первых леди

Кабельный канал Showtime решил воздать должное женщинам, которые по большей части остаются на втором плане, возделывая огород и подбирая занавески в Белом доме, — женам президентов США. Новый сериал-антология «Первые леди» расскажет о жизни Восточного крыла, где принимались многие из важнейших политических решений страны, и его харизматичных обитательниц.

Драма обещает приоткрыть завесу тайны над жизнью наиболее загадочных героинь Америки, и первый его сезон сфокусируется на Мишель Обаме, Элеоноре Рузвельт и Бетти Форд.

Уже известно, что Обаму сыграет Виола Дэвис, которая также выступает исполнительным продюсером проекта наряду со своим мужем Джулиусом Тенноном, Кэти Шульман, Джеффом Гаспеном, Брэдли Капланом и Аароном Кули, которому доверили написание сценария.

Тяготы производственного процесса разделят между собой Showtime и Lionsgate TV. Дата премьеры пока не называется.

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Темы
 
Первые леди
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Виола Дэвис сыграет Мишель Обаму в сериале про первых леди

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