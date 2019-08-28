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«Мистер Робот» — зловещий трейлер четвёртого сезона технодрамы с Рами Малеком

6 октября на телеканале USA Network стартует заключительный четвёртый сезон обласканной критиками психологической драмы «Мистер Робот» Сэма Эсмейла, и уже вышел его официальный трейлер.

Действие развернётся в Рождество 2015 года, и, как видно, нас ждёт много крови — война не может обойтись без жертв. К своим ролям вернутся Рами Малек, Кристиан Слейтер, Карли Чайкин, Портия Даблдэй, Майкл Кристофер, Б.Д. Вонг, Мартин Вальстрём и Грейс Гаммер.

Долгожданная развязка случится спустя 13 эпизодов.

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Видео Мистер Робот
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