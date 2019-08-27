«Карнивал Роу» — тизер, посвящённый страданиям беженцев из волшебных земель

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В преддверии намеченной на 30 августа премьеры тёмного фэнтези «Карнивал Роу» потоковый сервис Amazon успел выпустить тизер «Беженцы», напоминающий о злободневности поднимаемых в сериале тем. Спасибо, мы помним.

Детективный триллер в неовикторианском стиле повествует о полной тягот и унижений жизни вынужденных иммигрантов — бежавших от войны волшебных существ — в городе людей Бурге. Масла в огонь давно тлеющего конфликта подливает объявившийся на улицах перенаселённого мегаполиса маньяк.

В сериале Рене Эчеваррии снимаются Орландо Блум, Кара Делевинь, Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум, Эндрю Гауэр, Джейми Харрис и другие.