В сериал «Колесо времени» записался оператор «Чёрных парусов» и «Шерлока»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Съёмочная команда эпического фэнтези «Колесо времени» по знаменитой книжной серии Роберта Джордана заполучила в свой состав оператора Дэвида Лютера, снимавшего «Чёрные паруса» и «Шерлока», а также поучаствовавшего в создании «Мушкетёров» и первых двух эпизодов «Тёмных начал».

Сериал потокового сервиса Amazon рассказывает о Морейн Дамодред (Пайк) из могущественного тайного женского ордена Айз Седай, отправившейся в опасное путешествие с необычными спутниками. Морейн верит, что один из них — воплощение великого человека, который, если верить пророчеству, спасёт человечество либо же погубит его.

Помимо Пайк в сериале снимаются Мадлен Мэдден, Зои Робинс, Барни Харрис, Маркус Рутерфорд и Йоша Страдовски. За сценарий отвечает шоураннер Рейф Джадкинс («Агенты Щ.И.Т.»), а за режиссуру Ута Бризвитц («Мир Дикого Запада»). Съёмки начнутся в сентябре в Праге.