Поэтесса и бунтарка Хейли Стайнфелд в трейлере комедии Apple «Дикинсон»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Apple, запуск которого намечен на ноябрь этого года, продолжает представлять свои оригинальные проекты. Следующая на очереди — комедия «Дикинсон» с Хейли Стайнфелд в образе прославленной американской поэтессы 19 века.

Сериал расскажет историю взросления Эмили Дикинсон, бунтарки, не признающей общепринятые нормы поведения и смело исследующей жизнь во всех её проявлениях.

Главные роли также исполняют Джейн Краковски, Тоби Хасс, Анна Барышников, Элла Хант и Адриан Энскоу.

Создатель и сценарист сериала — Алёна Смит («Любовники», «Служба новостей»), режиссёр — Дэвид Гордон Грин («Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Храбрые перцем», «Завучи»). Дата премьеры пока не объявлена.