Поэтесса и бунтарка Хейли Стайнфелд в трейлере комедии Apple «Дикинсон»

Потоковый сервис Apple, запуск которого намечен на ноябрь этого года, продолжает представлять свои оригинальные проекты. Следующая на очереди — комедия «Дикинсон» с Хейли Стайнфелд в образе прославленной американской поэтессы 19 века.
Сериал расскажет историю взросления Эмили Дикинсон, бунтарки, не признающей общепринятые нормы поведения и смело исследующей жизнь во всех её проявлениях.
Главные роли также исполняют Джейн Краковски, Тоби Хасс, Анна Барышников, Элла Хант и Адриан Энскоу.
Создатель и сценарист сериала — Алёна Смит («Любовники», «Служба новостей»), режиссёр — Дэвид Гордон Грин («Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Храбрые перцем», «Завучи»). Дата премьеры пока не объявлена.
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