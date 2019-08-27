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Поэтесса и бунтарка Хейли Стайнфелд в трейлере комедии Apple «Дикинсон»

Потоковый сервис Apple, запуск которого намечен на ноябрь этого года, продолжает представлять свои оригинальные проекты. Следующая на очереди — комедия «Дикинсон» с Хейли Стайнфелд в образе прославленной американской поэтессы 19 века.

Сериал расскажет историю взросления Эмили Дикинсон, бунтарки, не признающей общепринятые нормы поведения и смело исследующей жизнь во всех её проявлениях.

Главные роли также исполняют Джейн Краковски, Тоби Хасс, Анна Барышников, Элла Хант и Адриан Энскоу.

Создатель и сценарист сериала — Алёна Смит («Любовники», «Служба новостей»), режиссёр — Дэвид Гордон Грин («Ананасовый экспресс: Сижу, курю», «Храбрые перцем», «Завучи»). Дата премьеры пока не объявлена.

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Дикинсон
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Поэтесса и бунтарка Хейли Стайнфелд в трейлере комедии Apple «Дикинсон»

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