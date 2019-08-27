 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Новости аниме — лучшее за неделю Marvel Studios готовит сериал «Женщина-Халк» Чёрная комедия «Уэйн» от авторов «Дэдпула» не получит продления на YouTube Канал Syfy попрощался с «Криптоном» и задумкой снять его спин-офф «Лобо» Продюсеры «Пацанов» обещают улучшенный второй сезон
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Титаны» — полноценный трейлер второго сезона с Брюсом Уэйном и Дефстроуком

Супергеройский боевик «Титаны» от потокового сервиса DC Universe обзавёлся полноценным трейлером, знакомящим зрителей с новыми версиями Брюса Уэйна (Иэн Глен) и Дефстроука (Эсай Моралес), а также с суперпсом Крипто. Проект возвращается на экраны 6 сентября.

В начале второго сезона команде борцов со злом под началом Дика Грейсона (Брентон Туэйтс) предстоит иметь дело с кознями Тригона, а после добавятся новые, не менее серьёзные испытания.

В основной актёрский состав сериала также входят Анна Диоп, Тиган Крофт, Райан Поттер, Минка Келли, Алан Ритчсон и Джошуа Орпин. Исполнительными продюсерами проекта остаются Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс, Грег Берланти и Сара Шехтер.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Титаны
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Титаны» — трейлер второго сезона супергеройского экшена
 
«Титаны» — свежие кадры из второго сезона супергеройского боевика
 
«Титаны» — постер второго сезона супергеройского боевика

Тоже интересно

 
Кино «Стартрек 4» может потерять двух исполнителей главных ролей
 
Кино Новые «Охотники за привидениями» выйдут уже летом 2020 года
 
Кино «Братство» — трейлер военного триллера Павла Лунгина
 
Кино Премия «Оскар 2019» — обсуждение церемонии в прямом эфире
 
Кино Семейная ссора — важная часть сюжета продолжений «Аватара»
 
Игры Обзор Nintendo Switch
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
LIVEКГ играет: Phoenix Wright: Ace Attorney, часть 3 (трансляция)
 
21:45ЕВА (трансляция)

Выйдут в августе

28 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
29 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
30 ПтЕВА (аудио)
30 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
31 СбТелеовощи (аудио)

Выйдут в сентябре

1 ВсТелеовощи (видео)
1 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
5Ноль кадров в секунду
 
 
10Телеовощи – 298: Смешные домогательства
 
10Ноль кадров в секунду – 278: Встроенный еврейчик
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 367: Новые сериалы, казаки в Асгарде и суть «Звёздных войн»
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 91: Gamescom Opening Night Live
 
10ЕВА
 
20Телеовощи – 297: Не обманул, а передумал
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 366: Наследие студии Fox и Аквамен против
 
9Ноль кадров в секунду – 277: Шапочка из фольги
 
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Hunt: Showdown - новый шутер Crytek вышел из раннего доступа в Steam. Разработчики представили первое дополнение и релизный трейлерРазработчики Cyberpunk 2077 решили сделать редактор персонажа максимально толерантным и отказались от разделения на мужской и женский полПрохождение Control - гид новичка, что качать, боссы и сложные моментыКит Дэвид вернется к роли Спауна в Mortal Kombat 11, появился официальный рендер персонажаЮ Судзуки рассказал о планах на Shenmue 4 и дальнейшее будущее серии
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru