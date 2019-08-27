«Титаны» — полноценный трейлер второго сезона с Брюсом Уэйном и Дефстроуком

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Супергеройский боевик «Титаны» от потокового сервиса DC Universe обзавёлся полноценным трейлером, знакомящим зрителей с новыми версиями Брюса Уэйна (Иэн Глен) и Дефстроука (Эсай Моралес), а также с суперпсом Крипто. Проект возвращается на экраны 6 сентября.

В начале второго сезона команде борцов со злом под началом Дика Грейсона (Брентон Туэйтс) предстоит иметь дело с кознями Тригона, а после добавятся новые, не менее серьёзные испытания.

В основной актёрский состав сериала также входят Анна Диоп, Тиган Крофт, Райан Поттер, Минка Келли, Алан Ритчсон и Джошуа Орпин. Исполнительными продюсерами проекта остаются Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс, Грег Берланти и Сара Шехтер.