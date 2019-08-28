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Валькирия разживётся многосерийным сольником на Disney+ Кит Харрингтон сыграет Чёрного рыцаря в эпике «Вечные» от Marvel Marvel Studios снимет сериал по комиксу «Лунный Рыцарь» Киновселенная Marvel лишилась «Человека-паука» из-за жадности Sony Продюсеры «Пацанов» обещают улучшенный второй сезон
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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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Валькирия разживётся многосерийным сольником на Disney+

Судя по всему, полку многосерийных проектов от Marvel Studios в ближайшем будущем прибавится за счёт ещё одного персонажа из вселенной «Тора».

Источники, чьи инсайды о сериалах «Мисс Марвел» и «Женщина-Халк» недавно официально подтвердились, нашептали порталу We Got This Covered, будто собственный мини-сериал получит Валькирия, впервые появившаяся на экране в «Торе: Рагнарёке».

О чём пойдёт речь в многосерийном проекте, конечно, пока неизвестно, но вот где будет возможность подробно изучить насыщенную личную жизнь бисексуальной воительницы, а ныне целой королевы Нового Асгарда.

Главную роль, само собой, продолжит играть Тесса Томпсон, а показывать потенциальный сериал будут на потоковом сервисе Disney+.

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