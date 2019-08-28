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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Марианна» — трейлер многосерийного хоррора от Netflix

Потоковый сервис Netflix выпустил жуткий трейлер французского мистического ужастика «Марианна», который покажет 13 сентября.

Молодая писательница обнаруживает, что страшные истории из написанных ею книг оживают, и возвращается в родной город, чтобы положить этому конец. Ей придётся встретиться со страхами из собственного прошлого, потому что именно они и стали причиной, по которой главная героиня когда-то взялась за перо.

За проект отвечает сценарист-режиссёр Сэмюэл Бодин, а в основном актёрском составе значатся Виктуар Дю Буа, Люси Бужена и Тифен Давьо.

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Видео Марианна
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«Марианна» — трейлер многосерийного хоррора от Netflix

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