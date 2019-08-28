«Первобытный человек» — трейлер жёсткого анимационного экшена от Дженнди Тартаковски

Канал Adult Swim обнародовал трейлер анимационного сериала «Первобытный человек» от создателя «Самурая Джека» Дженнди Тартаковски. Автор держит своё обещание — зрителей ждёт суровая, кровавая история, где, однако, найдётся место и для настоящей дружбы. Битва за выживание начнётся 7 октября.

В центре приключенческой экшен-драмы о доисторических временах — пещерный человек на заре эволюции и динозавр на грани вымирания. Необычная и, казалось бы, невозможная дружба, родившаяся из общей трагедии, подарит обоим шанс на выживание в жестоком первобытном мире, где нет места слабости и милосердию.