Официальный постер приключенческого экшена «Сокол и Зимний солдат»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вторым официальным постером от Marvel Studios, показанным на D23 Expo 2019, стал дебютный плакат многосерийного экшена «Сокол и Зимний солдат». Главные информационные детали — видоизменённые костюмы приятелей-супергероев и новая стрижка Баки Барнса.

Качество снимка оставляет желать лучшего, но не мешает составить первое впечатление о сериальных образах центральных персонажей. В отличие от промо-арта сериала «ВандаВижн» постер «Сокола и Зимнего солдата» демонстрирует более традиционный подход к материалу.

Супергеройский боевик о приключениях Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн), за сценарий которого отвечают Малкольм Спеллман («Империя») и Дерек Кольстад («Джон Уик») стартует следующей осенью.