 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Лучшие новости ретро-игр за 16 июня — 25 августа Marvel Studios снимет сериал по комиксу «Лунный Рыцарь» Киновселенная Marvel лишилась «Человека-паука» из-за жадности Sony Gamescom Opening Night Live — просмотр и обсуждение в прямом эфире Многосерийной экранизацией фэнтезийной серии «Горменгаст» займётся Showtime
12
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Официальный постер приключенческого экшена «Сокол и Зимний солдат»

Вторым официальным постером от Marvel Studios, показанным на D23 Expo 2019, стал дебютный плакат многосерийного экшена «Сокол и Зимний солдат». Главные информационные детали — видоизменённые костюмы приятелей-супергероев и новая стрижка Баки Барнса.

Качество снимка оставляет желать лучшего, но не мешает составить первое впечатление о сериальных образах центральных персонажей. В отличие от промо-арта сериала «ВандаВижн» постер «Сокола и Зимнего солдата» демонстрирует более традиционный подход к материалу.

Супергеройский боевик о приключениях Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн), за сценарий которого отвечают Малкольм Спеллман («Империя») и Дерек Кольстад («Джон Уик») стартует следующей осенью.

Постеры сериала «Сокол и Зимний солдат»
12 Обсудить
Темы
 
Галерея Сокол и Зимний солдат
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Marvel официально анонсировала Четвёртую Фазу
 
«Сокол и Зимний солдат»: дата выхода, режиссёр и возможное пополнение звёздного актёрского состава
 
Сценарист «Джона Уика» поработает над сериалом «Сокол и Зимний солдат»

Тоже интересно

 
Кино Сказочные принцессы в духе «Мстителей»
 
Кино Полное описание сюжета «Пиратов Карибского моря 5»
 
Кино Рецензии и отзывы на фильм «Мумия»
 
Съёмки второго сезона «Видоизменённого углерода» стартуют в феврале
 
«Настоящий детектив» — тизер-трейлер третьего сезона культового сериала
 
The CW снимет драму про женщин-гладиаторов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
LIVEКГ играет: Tokyo Xanadu eX+, часть 7 (Гринберг)
 

Выйдут в августе

27 Вт21:45ЕВА (трансляция)
28 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
29 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
30 ПтЕВА (аудио)
30 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
31 СбТелеовощи (аудио)

Выйдут в сентябре

1 ВсТелеовощи (видео)
1 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
4Ноль кадров в секунду
 
 
8Телеовощи – 298: Смешные домогательства
 
10Ноль кадров в секунду – 278: Встроенный еврейчик
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 367: Новые сериалы, казаки в Асгарде и суть «Звёздных войн»
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 91: Gamescom Opening Night Live
 
10ЕВА
 
20Телеовощи – 297: Не обманул, а передумал
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 366: Наследие студии Fox и Аквамен против
 
9Ноль кадров в секунду – 277: Шапочка из фольги
 
 
27ЕВА – 333: Здесь был Гандам
Ещё
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Симулятор пчелки, ролевая игра и раллийные гонки - анонсированы новые временные эксклюзивы для Epic Games StoreОбзор Astral ChainИзвинившихся за гомофобные и трансфобные комментарии разработчиков Ion Fury загнали в уголПоявились первые детали Kingdom Come: Deliverance 2Издатель Control анонсировал партнерство со стримершами в День равенства женщин и попал под шквал критики
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru