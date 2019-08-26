Кит Харингтон: Джон Сноу живёт на воле за Стеной и завидует Арье

У отвоевавшей своё «Игры престолов» впереди последняя важная битва — за статуэтки «Эмми». У сериала в этом году 32 номинации, а потому что-нибудь финальный сезон да отхватит. В преддверии важного телевизионного торжества издание THR среди прочих номинантов побеседовало с накануне застолбивший себе место в MCU и номинированным в категории «лучший актёр» Китом Харингтоном, расспросив его о впечатлениях от съёмок в финальном сезоне фэнтези-эпика.

О том, что Харрингтон прибыл на первую читку не прочитав сценарий, мы уже знаем от Эмилии Кларк. Актёр лишь подтвердил её версию, признавшись, что был шокирован тем, как всё закончилось для Джона Сноу и Дейенерис Таргариен, не преминув отметить, что, на самом деле, если подумать, такой финал логичен и последние пару сезонов всё именно к нему и вело.

Кстати, кульминационную сцену в разрушенном тронном зале снимали очень долго.

Мы ощущали большую ответственность и выжали из съёмок всё что могли. У нас был диалог на полторы страницы, и на съёмки этой сцены мы потратили три недели. Они хотели снять её с любого возможного угла, любым возможным способом, дабы убедиться, что получили именно то, что хотели. Когда снимаешь одну сцену в полторы страницы две недели подряд, это становится длительным упражнением по концентрации. Нужно каждый день помнить о привносимой в сцену энергетике и придерживаться её, чтобы всё выглядело согласованно. Это было очень утомительно. Одна из самых тяжёлый вещей, что нам пришлось снимать.

Поговорили, конечно, и о той, сцене, где Джон так никогда и не появился — о засаде на Короля Ночи в богороще. Харингтона случившееся печалит, но он смирился.

Я был чуточку рассержен, потому что сам хотел убить Короля Ночи. Думаю, я чувствовал то же, что и остальные — всё давно шло к [такой развязке], а в итоге я не получил желаемого. Я был так счастлив за Арью и Мэйси [Уильямс], а про себя всё же твердил: «Я хотел это сделать!» В особенности потому что я люблю боевые сцены с Владом [Фурдиком], который играл ещё и белого ходока, с которым я бился в эпизоде «Суровый Дом». Я не знаю лучшего мечника, чем он. Но это был действительно крутой поворот, и он прекрасно завершил путь [персонажа] Мэйси. Несколько сезонов подряд мы видели, как она вырабатывала эти умения, становясь закалённой убийцей, и использует их, чтобы убить главного антагониста.

В общем, Харингтон худо-бедно примирился с тем, во что его превратили сценарные «таланты» шоураннеров, отметив, что судьбой своего персонажа доволен. Мол, ему понравилось, как всё сложилось для урождённого Эйгона Таргариена (на что всем, как оказалось, наплевать). Он вернулся на Север, за Стену, к чему-то более чистому, настоящему и реальному, что мог обрести лишь в окружении вольного народа.

Вместо того чтобы заковать его в цепи и отправить на Стену, его отпустили на волю. Это был действительно хороший финал. Несмотря на содеянное [убийство Дейенерис], несмотря на всю боль, истинное окончание для него — это наконец-то оказаться свободным. Кит Харингтон, бог самовнушения

71-я и заключительная для «Игры престолов» церемония вручения «Эмми» состоится 22 сентября.