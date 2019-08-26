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Первоисточник: www.nydailynews.com Прямая ссылка на новость:
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«Аббатство Даунтон» превзошло на старте предпродаж «Однажды… в Голливуде»

Неожиданно для многих полнометражное «Аббатство Даунтон» крайне бодро стартовало на Fandango — за первый день предпродаж билетов разлетелось больше, чем на любую другую драму этого года, включая «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино. И это однозначный успех. Не скрывает своего удивления и управляющий редактор сайта Эрик Дэвис, подчёркивая, что столь блестящие результаты предпродаж не характерны для жанра драмы для взрослых.

Судя по всему, многочисленные поклонники титулованного британского сериала решительно настроились штурмовать кинотеатры. И им есть от чего быть в предвкушении — в продолжении вернётся практически весь оригинальный актёрский состав сериала, включая Мишель Докери, Мэттью Гуда, Хью Бонневилля, Элизабет Макговерн, Лору Кармайкл, Джоанн Фроггатт, Роберта Джеймса-Колльера, Джима Картера, Брендана Койла, Аллена Лича, Софи Макшеру и других.

На большие экраны фильм выйдет уже 20 сентября.

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Аббатство Даунтон
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