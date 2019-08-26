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Первый постер супергеройского ситкома «ВандаВижн»

На проходившей в минувшие выходные выставке D23 Expo 2019 аудитория смогла полюбоваться на первые официальные постеры некоторых марвеловских сериалов. Цифровые версии в сети пока не появились, но есть не самого плохого качества снимки с мероприятия.

Итак, собственным плакатом обзавёлся многосерийный проект «ВандаВижн», который явно иллюстрирует недавние комментарии создателей о том, что сериал представляет собой уникальную смесь классического ситкома и приключенческой истории.

Жанровый микс символизирует центральная пара — Алая ведьма (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани), отбрасывающая недвусмысленные тени — отображение супергеройской сути главных персонажей.

Сериал от режиссёра Мэтта Шекмана («В Филадельфии всегда солнечно») и сценаристки-шоураннера Жак Шеффер («Капитан Марвел») выйдет весной 2021 года.

Постеры сериала «ВандаВижн»
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