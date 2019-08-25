«Тёмные начала» — свежий трейлер многосерийного фэнтези по романам Филипа Пулмана

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал BBC выпустил свежий трейлер «Тёмных начал» с обилием свежих кадров, но по-прежнему упрямо хранит молчание касательно даты выхода многосерийного фэнтези. Премьеру обещают этой осенью.

Книжная серия Филипа Пулмана, на которой основан сериал, повествует о девочке-сироте Лире из мира науки, религии и магии. Юной героине предстоят невероятные свершения: Лира раскроет зловещий заговор, разгадает загадку одного таинственного феномена, познакомится с юным владельцем волшебного артефакта, узнает правду о своих родителях и поучаствует в грандиозной битве.

В сериале снимаются Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс, Эндрю Скотт и другие. Первый сезон снял Том Хупер («Король говорит!») по сценарию Джека Торна («Чудо»). Пулман входит в команду исполнительных продюсеров. Производство курируют New Line и Bad Wolf Productions.